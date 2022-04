Aurélie COCHET

Après une expérience de cinq ans au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en qualité de négociatrice, je développement, conseil et accompagne aujourd'hui une clientèle de particuliers et de professionnels dans les domaines de l'épargne et de la protection au sein du groupe AXA FRANCE.



Mes compétences :

Analyse transactionnelle

Adaptabilité et esprit d'initiative

Autonome et rapidement opérationnel

Négociation contractuelle

Conseil

Droit privé

Droit des contrats

Analyse

Italien

Aisance relationelle

Management

Prospection commerciale

Conseil immobilier

Financement immobilier

Contentieux

Négociatrice EXPÉRIENCE