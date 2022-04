Aurélie COELHO

Actuellement en poste dans un centre de formation en qualité de formatrice FLE ; je travaille avec un public migrant dans le cadre de la formation linguistique imposée par l'OFII. Si j'adore ce travail, je recherche pour l'avenir un poste dans l'enseignement à l'étranger afin d'avoir la possibilité de faire rayonner la culture francophone à l'international. J'aimerais ainsi pouvoir partir enseigner la langue de Molière dans un pays anglophone. Toutefois, j'apprécie le travail que je fournis en France et suis ouverte à toutes les opportunités.

Je suis motivée et prête à prouver les compétences que j'ai su acquérir au grès de mes expériences professionnelles. J'ai notamment eu l'occasion d'être confrontée à des publics très variés. Du débutant au confirmé ; de l'enfant à la personne âgée ; j'ai dû savoir m'adapter et me montrer éclectique dans la pédagogie mise en place. J'ai également dû gérer les exigences administratives et les aspects sociaux et multiculturels demandés par ce type de carrière.



Mes compétences :

Tice

Photofiltre

Moodle

Audacity

Paint

Microsoft Office

Tableau blanc interactif

Création de supports pédagogiques

Préparation de cours

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation