Aurélie COHEN

Chargée de secteur comptable dans le domaine de l'assurance depuis 7 ans, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans le domaine financier. Je suis rigoureuse, autonome et je saurai mettre à profit mon dynamisme et ma capacité d'adaptation afin de répondre à de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Comptabilité

Organisation

Oracle

Microsoft office

Polyvalence et adaptation

Autonomie – Dynamisme