Aurelie COLLET

AC Design s'inscrit dans une démarche de recherche par le dessin et l'expérimentation

utilisant des éléments formels et techniques.

Mon travail est d'explorer et de m'approprier des processus de fabrication et d'assemblage

pour les transposer à des projets.

J'oriente ma réflexion dans une dimension poétique pour créer des objets singuliers,

utiles et surprenants.

N'hésitez pas à aller sur mon site a-c-design.fr et à me contacter