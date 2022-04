Aurélie COLLETTE-KAHN

Corps sur Terre est un rassemblement sportif, d’abord et avant tout pour le plaisir du mouvement: être présent dans son corps, retrouver ses sensations, sa souplesse, dénouer des crispations…

Soigner la tête par le corps

Trouver un équilibre entre ses besoins et ses contraintes

Prendre sa santé entre ses mains

Retrouver ses sensations et ses capacités physiques

Prendre du plaisir, gagner en énergie et en optimisme

Trouver et approfondir son équilibre physiologique (posture, étirements, respiration)

Prendre conscience de la mobilité de son corps

Développer sa concentration



Je propose une approche intégrative, sur laquelle des séances sont bâties en 5 temps: éveil du corps, yoga, course à pied, respiration/relaxation et dégustation d’aliments santé. Pour une durée d’une heure trente, en plein air.



Qui suis-je?

Née à Montréal et d’origine canadienne, j’ai eu la révélation du sport par la natation à l’adolescence. Depuis, l’activité physique fait partie intégrante de ma vie tous les jours. Je me suis développée depuis 10 ans en tant qu’athlète dans les sports d’endurance (triathlon, trail, nage en eau libre, marathon) et voue une passion croissante pour le yoga thérapeutique.



Je suis certifiée Coach Canada en triathlon et j’ai suivi en France le Diplôme d’Etat du Ministère de la Jeunesse, de l’Education et du Sport en triathlon en 2014-2015. Je suis présentement en formation de naturopathie au Collège des Médecines Douces du Québec (Alternative Medecine College of Canada) afin de devenir praticienne naturopathe, spécialisée notamment en hygiène musculaire.



La chose à laquelle je crois plus que tout: les bienfaits d’un corps en mouvement, d’un point de vue à la fois intellectuel, mental, émotionnel, et bien entendu, physique!