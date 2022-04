Aurelie COLOMBEL

Attachée aux valeurs humaines et leurs compétences et riche d une expérience de 14 années dans le secteur du travail temporaire cela m a permis de développer un savoir faire telles que l analyse de l emploi, les techniques pédagogiques, le droit du travail et de mettre en évidence des qualités comme l écoute, le sens relationnel, le travail en équipe, la rigueur ainsi que la polyvalence aux postes de travail.

Ouverte aux propositions hors du domaine du travail temporaire, j ai acquis une capacité d'adaptation et je saurai mettre en avant mes qualités professionnelles.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel