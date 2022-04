Aurelie COLOMBERT

Bonjour! je suis technicienne Méthode produits dans la fabrication de cartes électroniques dans les domaines de la défense, médical et spatial. Je cherche à élargir mon réseau professionnel ainsi qu'une opportunité de poste en tant que gestionnaire de projet ou d'un poste qui me permettrait d'évoluer dans ma carrière professionnelle dans les compétences et les domaines cités dans mon CV.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet

ERP MFG Pro

Fabmaster

My center

Microsoft Visio

Electronique

Cms

Fibre optique

Lean

AMDEC/FMECA

Process

ERP IFS