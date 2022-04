Aurélie COLOMBERT

Bonjour! je suis technicienne Méthode produits dans la fabrication de cartes électroniques dans les domaines de la défense, médical et spatial. Je cherche à élargir mon réseau professionnel ainsi qu'une opportunité de poste en tant que gestionnaire de projet ou d'un poste qui me permettrait d'évoluer dans ma carrière professionnelle dans les compétences et les domaines cités dans mon CV.



Mes compétences :

Electronique

Aéronautique

Optique

Analyse spatiale

Dispositifs médicaux

Cms

technicienne

Telecom