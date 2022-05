Pierre-Emmanuel SIMEREY

Contrôleur de gestion depuis 5 ans dans des domaines d'activité variés tels que Marketing, Commercial et Industriel, j'ai acquis une expérience solide en analyse financière, suivi budgétaire et estimation des coûts. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et d'un mastère spécialisé finance, je suis à l'écoute d'opportunités qui me permettront d'exploiter cette double compétence.

Mes compétences : gestion budgétaire, analyse des coûts, audit et management transversal.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

SAP

Oenologie

Contrôle des coûts

Management transversal

Microsoft Excel