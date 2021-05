Aurélie DENNE

Envie de me connaître? Consultez mes sites

-Portfolio webdesign: http://www.aurelie-denne.fr/

-Site dédié à mes réalisations photo, vidéo, arts numériques: http://www.dorianne-wotton.com

-Site dédié à mes prestations digitales: http://www.l-experiments-digital.com/



Grande passionnée d'arts numériques et du web, j'ai fait mes armes auprès de différents clients, j'ai été sollicitée pour différents types de projets (création de visuels, reportages, communication, illustrations, chartes graphiques, etc.) et j'ai pu me confronter aux différentes problématiques liées au métier.

Ma formation en design graphique, conception multimédia et réalisation de chartes graphiques ainsi que mon expérience en création audiovisuelles, photographiques et arts numériques font de moi une professionnelle capable d'évaluer la faisabilité d'un projet et de le construire.



Je suis actuellement disponible pour rejoindre votre équipe ou pour des projets en freelance.



Mes compétences :

Responsive design

Intégration web

Vjing

CMS

html

Adobe suite

jQuery

Communication visuelle

Logos

After Effect / Première

Php/mysql

WEB

CSS3

WebDesign

Final cut pro

Graphisme et Web design

Ergonomie web

Photographie

Arts graphiques

Wordpress

PAO

Ui design

vidéo

Cascading Style Sheets

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects