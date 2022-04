Christophe BOUCOURT

Passionné par internet, les nouvelles technologies, et les systèmes d'information et de communication, 100% Autodidacte avec une forte culture informatique et web et un parcours de demomaker pendant plus de 10 ans.



Touche à tout et anti conventionnel dans la démarche j'aime réinventer les supports et les formats tout en gardant ma culture et mon identité.



Actuellement responsable de l'agence de communication PasteKe.com nous travaillons sur des campagnes de communication online et sur des supports papier, mais également : bannière publicitaire, newsletter, site internet, mini site, flash, PHP, HTML, etc...



http://www.pasteke.com

http://www.facebook.fr/pastekefan

http://www.twitter.com/pasteke_



Mes compétences :

Webdesign

Communication globale

Flash

Php

Emailing

Web

Communication

Site internet

Print