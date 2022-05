Sandrine YVRENOGEAU

Direction Artistique, identité visuelle, illustration, recherche de concept en team, ergonomie et réflexion sur le parcours client, suivi shooting et tournage, suivi de production.

Plus de 10 années d’expérience dans le design Multimédia, acquises par des travaux pour de grandes marques de prestige au niveau local et international. Sites produit, marque, e-commerce, corporate, epub, habillage, et applications.

Excellent relationnel et sensible à l’existence d’une dynamique de groupe.

Aime diriger, responsabiliser et motiver les équipes pour mener une mission à son terme dans le respect des codes et l’obligation de résultats.



http://www.hellosand.com



Mes compétences :

Directeur artistique

Design