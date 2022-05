Morad HACENE

Consultant digital et co-fondateur de l'agence kali



+ de 7 ans d'expérience dans la réalisation de projets web

- estimation, planification et pilotage de projets pour grands comptes

- rédaction de cahier des charges technico-fonctionnel

- conception d'interfaces web multi-écrans

- rédaction de recommandations stratégiques

- coordination d'équipes créatives et techniques

- expérience internationale



http://www.agencekali.fr/



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Publicité

Multimedia

Communication

Web marketing

Consultant

Chef de projet

SEO

Web

Management de projet

Gestion de projet

Internet