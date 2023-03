Aurelie DOMINGUEZ

Je me suis lancée dans le freelance en tant que Social Media Manager, après une reconversion professionnelle. J'accompagne essentiellement les indépendants dans le déploiement de leur entreprise sur les réseaux sociaux et leur site internet.



Les réseaux sociaux et l'univers du digital sont de plus en plus complexes. Il vaut mieux connaître et maîtriser les astuces de ces secteurs pour développer correctement et de manière pérenne votre activité. La réalisation d'une stratégie social media est alors inévitable, et permet de cadrer la mission et définir les efforts à fournir.



Auprès de mes clients, je suis à l'écoute et attentive. Je peux autant conseiller que faire pour lui, l'objectif étant de m'adapter à ses besoins.



Si vous êtes intéressé, contactez-moi, on pourra prendre un thé en visio!