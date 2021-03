Aurelie DOMINGUEZ

Titulaire d'une licence professionnelle "science et technique, industrie du parfum" du groupe ISIPCA .

J'ai réalisé mon apprentissage chez l'Oréal BRI dans l'Oise en recherche et innovation.

ma mission était la déformation de concentré en GC-MS. C'est a dire la recherche et la quantification des Matières premières (MPs) entrant dans la formulation du concentré.



Aujourd'hui, je travaille en tant que technicienne de laboratoire en contrôle qualité dans le service olfaction de Takasago sur le site de Saint Ouen l'Aumône. Il s'agit de réaliser de valider par comparaison, les MPs qui entrent à l'usine et des Produits finis qui partent chez le client.



J'ai également passé 6 mois en Australie afin d'approfondir mon Anglais et pouvoir le parler couramment.



Mes compétences :

Chimie

Parfum

Olfaction

Analyse GC-MS

Déformulation de concentré parfumé

Stabilité

Formulation

Analyse sensorielle