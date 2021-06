Aurélie EON

Professionnelle du développement packaging, je sais intervenir depuis la conception technique en réponse au brief marketing jusqu'à la mise sur le marché des produits.

Pour compléter cette expérience, je me suis spécialisée dans les Achats et inscrire ainsi mes activités dans une logique d'optimisation de la performance

Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans mon métier c'est d'être au contact du produit et je veille quotidiennement à respecter l'ensemble qualité-cout-délai

Mon autre terrain de jeu est la gestion de projet, j'aime travailler en équipe et être à l'interface de multiples interlocuteurs (marketing, fournisseurs, usine, qualité)



Mes compétences :

Conception

Achats

Management

Gestion de projet

Qualité