Aurélie GERMAIN

Je suis immatriculée en Entreprise Individuelle en tant qu'animatrice commerciale / formatrice en parapharmacie, pharmacie et parfumerie.



Je suis à l'écoute d'opportunités : laboratoires partenaires à la recherche d'une professionnelle impliquée ou poste de déléguée commerciale.



Je travaille actuellement avec les laboratoires ORLANE et ANNAYAKE.



Mon secteur d'activité s'étend sur les départements 26, 07, 30, 84, 69 et 38 : 8 années d'expérience professionnelle sur ce secteur. Parfaite connaissance des officines et des équipes, très bon relationnel client.



Mes compétences :

Animatrice

Cosmétiques

Formatrice

PARAPHARMACIE