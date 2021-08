Aurélie GIRAUDIN

Très tôt dans ma scolarité, j’ai présenté un intérêt pour la biologie et l’ambition de travailler dans des thématiques environnementales. Etant passionnée par les animaux mais aussi par leur environnement et la complexité des relations entre organismes au sein d'un écosystème, je me suis naturellement dirigée vers l'étude de la biologie des organismes. C’est ainsi que j'ai intégré l'Université des Sciences et Technologies de Bordeaux 1 après l'obtention de mon baccalauréat scientifique. Puis j’ai intégrée l’université Paul Sabatier pour faire ma Licence et mon Master 1. Lors de mes années universitaires, j’ai découvert l’écologie, l’étude de la biodiversité, ce qui m'a beaucoup plu et m'a permis d'être bien classée au sein de chaque promotion. J'ai obtenu un Master 2 éthologie mais souhaite retourner à ma passion première : l'écologie et l'environnement. Je suis passionnée par l'environnement et le developpement durable et souhaite y contribuer.



Mes compétences :

Entomologie

Ornithologie

Éthologie

Environnement

Ecologie

Biologie

Biologie des populations

Développement durable

Écologue