Aurélie GUILLEMIN

Diplômée en Décembre 2010 de la Rouen Business School (ESC Rouen) d'un Master en Entrepreneuriat avec une forte spécialisation en Marketing. Après plusieurs expériences et une grande passion pour la musique, je suis actuellement en poste chez EMI Music France en qualité de coordinatrice de lancement physique et digital des albums et singles des artistes locaux.

Lors de mes stages chez Cinq7 et M6 Interactions, j'ai appris à gérer des projets de développement d'artistes des différents catalogues en m'occupant du processus de création, de la réflexion et de la mise en application de stratégies marketing ainsi que de la fabrication et mise en vente des albums et singles. Le suivi financier et la tenue des P&L m'ont permis d'acquérir une rigueur de travail. J'ai également pu mettre à contribution ma culture musicale, ma créativité et mon originalité en proposant et en adoptant des idées de partenariats et de promotion.



Mes compétences :

Photoshop

Dreamweaver

Marketing

Booking

Promotion

Musique

Chef de projet

Management