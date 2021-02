Aurélie HABERT

Titulaire d'une maîtrise en droit privé et désireuse de mettre mes capacités au profit de la défense des intérêts des plus vulnérables, je me suis natutellement orientée vers le métier de mandataire judiciaire a la protection des majeurs.

La formation du certificat nationale de compétences MJPM m'a permis d'approfondir notamment mes connaissances sur les dispositifs sociaux et les pathologies multiples à l'origine de l'instauration d'une mesure de protection.

L'expérience acquise dans ce domaine me conforte dans mon souhait d'évoluer dans le milieu tutélaire.



Mes compétences :

majeurs protégés

Droit des personnes et de la famille

Conseil juridique

Gestion budgétaire

mineurs

Gestion de patrimoine

Protection des biens et des personnes

Droit