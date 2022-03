Rigoureuse, autonome et organisée.



J'aime l'évolution perpétuelle de la réglementation douanière française et européenne, mon métier évolue chaque jour et j'apprends continuellement.



Trouver des solutions adaptées pour mes clients, les orienter, les informer sur leurs droits et devoirs en matière de réglementation douanière.



Mes compétences :

Pack office

Prodouane

Delta pass

Gestion et suivi administratif

Encyclopédie douanière

AP+

Progiciels dédiés