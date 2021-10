Aurélie HOUEL (OSTER)

Titulaire d'un master de qualité en agroalimentaire, après quelques belles années en qualité, je choisis d'élargir mon domaine de compétences en passant de la qualité à la production chez LU pour relever un nouveau challenge.

Dynamisée par cette expérience enrichissante, j'opère un retour en qualité pour me lancer un nouveau défi en rejoignant les équipes Badoit et le monde de l'embouteillage. Et comme je suis une adepte du changement, je reprends ensuite ma casquette "production" pour piloter le secteur PET chez Badoit, ses équipes et sa performance.

Forte de ces belles expériences terrain, j'occupe aujourd'hui le poste de directrice d'usine chez Eurial (branche lait du groupe Agrial).