Sandrine RICHER

Déléguée Nouvelle-Aquitaine dAGC Portage salarial, ma mission est dapporter une situation sécurisée à un professionnel indépendant quil soit freelance, consultant ou formateur.



Jaime faire bénéficier à mes portés de mon expérience en gestion de carrière en entreprise.

Je connais bien les besoins et les attentes des différents acteurs internes dune entreprise (dirigeant, RH, DAF, achats).



Ayant été moi-même consultante RH en portage salarial, jai éprouvé ce statut en lançant ma propre activité.

- Comment passer de salarié à un professionnel indépendant

- Identifier sa valeur ajoutée et savoir se différencier de ses pairs

- Monter son offre de service et la promouvoir



Au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans la réussite de vos missions et de vos projets en entreprise.



s.richer@groupe-agc.com



06 31 15 51 68



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Animation de formations

Relations sociales

Communication interne

Management

Formation professionnelle continue

Droit du travail

Gestion de carrière