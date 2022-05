Sandrine RICHERT, Dirigeante SR & Co :



En partenariat avec la Sté CDeveloppements, nous proposons au TPE et PME, une prestation de prise de rendez vous qualifié afin de développer un portefeuille de clients .

D'autres prestations sont possibles (Accompagnement commerciale, mise à disposition d'un commercial).



Prenez contact avec moi, pour donner un nouvel élan à votre l'avenir de votre entreprise.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access et SDGI

Gercop

Microsoft Access