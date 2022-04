André JASPIERRE

Actuellement responsable des services techniques au sein d'une structure médico-sociale de 600 personnes, j'anime toute la partie travaux et maintenance sur 18 établissements classés ERP de type J, R et W. Manager d'une équipe de 25 techniciens, je gère également une flotte de 120 véhicules dont 5 gros porteurs. Une formation de 7 mois en tant que gestionnaire de biens immobiliers m'a également permis d'être au plus près des dernières règles en matière de gestion technique des entreprises, telles les obligations et la valorisation par le développement durable. Véritable autodidacte dans le secteur du facility management grâce à une expérience de 8 années en tant que responsable des services généraux sur immeules de bureaux, ma capacité à m’améliorer et à m’adapter aux besoins dégagent un véritable atout dans mon engagement professionnel. Mon passage par la prévention des risques et la sécurité incendie m'ont fait acquérir de vrais réflexes de veille réglementaire et une rigueur dans les tâches à accomplir, après 15 ans d'expérience en IGH et ERP. Formateur en sécurité incendie durant 1 an et demi, j'ai également pu développer mon sens de la pédagogie et de la communication, en apprenant à m'affirmer et à être à l'écoute d'un groupe. De formation comptable avec un perfectionnement récent en comptabilité copropriété, je possède également les qualités nécessaires à la bonne gestion d'un budget tant en matière de négociation que de gestion administrative.



Mes compétences :

Gestion technique

Gestion budgétaire copropriété tertiaire

Facility et property management

Prévention des risques

Règlementation ERP IGH ICPE

green property