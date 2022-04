Arnault FOUCHARD

Professionnel de l'immobilier (résidentiel et entreprise) avec 25 ans d'expérience en gestion immobilière.

J'interviens pour des formations sur les domaines suivants:

- Copropriété

- Baux commerciaux

- Réglementation professionnelle (Loi hoguet et déontologie)

- Assurances de l'immobilier et construction (MRH, PNO, RC, DO, ....)



Actuellement formateur (profession libérale) sur les métiers du Property Management, j’interviens dans le cadre de FPC et de formations professionnelles diplômantes ou certifiantes (L3, M1, M2).



Mes modules en FPC portent sur:

• Le droit et la pratique de la copropriété (initiation et perfectionnement)

• Gérer et prévenir les copropriété en difficulté

• Le statut des baux commerciaux (droit et pratique, initiation et perfectionnement)

• Le bail vert et les certifications environnementales

• Les cartes professionnelles et attestations de collaborateur

• La gestion des sinistres en copropriété (les conventions CIDRE et CIDES COP, l'indemnisation...)

• La gestion des assurances Dommage Ouvrage

• Passer un marché de travaux

• La création et la gestion des SCI

J'interviens également sur des modules dans le domaine du Property Manangement pour les services généraux des entreprises



N'hésitez pas à me contacter pour vos formations.



Mes compétences :

Droit immobilier

Management d'équipes

Baux commerciaux

Copropriété

Gestion de patrimoine

Services généraux

Gestion immobilière

Asset management