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Pascale BANULS-ROJO

PARIS

En résumé

CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE SUR PARIS INTRA MUROS ET L'OUEST PARISIEN
également en ESPAGNE



Mes compétences :
23 ANS D'EXPERIENCE EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Entreprises

  • PBR Real Estate Partenaire ALBATROS Real Estate - Conseil

    2013 - maintenant

  • OVERGROUND - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2011 - 2012 TROUVER NOUVEAUX MARCHES D'AMENAGEMENTS DE BUREAUX MAIS EGALEMENT PROJETS DE RESTRUCTURATIONS D'IMMEUBLES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE CONCEPTION ET REALISATION
    ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS AUPRES DES AGENTS IMMOBILIERS POUR FINALISER LE PROJET

  • BOURDAIS/CBRE ET DTZ IMMOBILIER D'ENTREPRISE - CONSULTANTE

    1991 - 2004 conseil en immobilier d'entreprise

Formations

Réseau