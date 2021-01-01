Pascale BANULS-ROJO

CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE SUR PARIS INTRA MUROS ET L'OUEST PARISIEN
également en ESPAGNE
Mes compétences :
23 ANS D'EXPERIENCE EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Entreprises
PBR Real Estate Partenaire ALBATROS Real Estate
- Conseil
2013 - maintenant
OVERGROUND
- DIRECTEUR COMMERCIAL
2011 - 2012TROUVER NOUVEAUX MARCHES D'AMENAGEMENTS DE BUREAUX MAIS EGALEMENT PROJETS DE RESTRUCTURATIONS D'IMMEUBLES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE CONCEPTION ET REALISATION
ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS AUPRES DES AGENTS IMMOBILIERS POUR FINALISER LE PROJET
BOURDAIS/CBRE ET DTZ IMMOBILIER D'ENTREPRISE
- CONSULTANTE