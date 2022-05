Thierry ROCHE

Professionnel de l'immobilier et de la construction depuis 20 ans, je me suis enrichi des expériences significatives suivantes :

• Direction de filiale de promotion immobilière en sécurisant le fonctionnement, le bilan et en rationalisant les ressources humaines,

• Création, structuration et déploiement d’une Direction métier (construction, maintenance, achats techniques)

• Définition de la stratégie puis management général opérationnel de la construction d’ERP visant l’atteinte des objectifs calendaires, qualitatifs et budgétaires,

• Reconfiguration de projets immobiliers pour en assurer la rentabilité,

• Rationalisation des achats techniques pour réduire les coûts de construction.



Mes compétences :

Rationaliser les coûts de fonctionnement ou prod

Gérer l’immobilier patrimonial.

Organiser, structurer et animer les filiales ou

Monter et diriger les grands projets de construc

Communiquer efficacement y compris en situation