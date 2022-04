51, avenue de la République

4000 SOUSSE. TUNISIE

Téléphone : +216.73224756

+216.98400734

E-Mail : fathi.tabka@yahoo.fr



https://www.linkedin.com/in/fathi-tabka-18a6a426



diplôme d’ingénieur des travaux de bâtiment de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie à Paris (EYROLLES)



DISPONIBLE POUR TOUTE PROPOSITION EN FRANCE OU A L'ETRANGER



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES



1977 à 1981 : Ingénieur contrôleur au bureau de contrôle français VERITAS

De 1981 à ce jour: Ingénieur Conseil agréé en génie civil



PRINCIPAUX PROJETS ETUDIES ET CONTROLES PAR MES SOINS :

- Banque centrale de Tunis.

- Complexe immobilier EL ISKAN à Tunis: 76 appartements.

- Complexe immobilier SNIT à Tunis, Sousse et Monastir : 108 logements.

- Ensemble immobilier de la Marina Port El Kantaoui : 300 logements.

- Hôtel Hannibal Palace à Sousse : 500 lits.

- Hôtel Riadh palm’s à sousse : 1100 lits.

- Hôtel royal Kenz à Jinéne El Kantaoui : 800 lits.

- Hôtel Marhaba Impérial à Jinéne El Kantaoui : 540 lits.

- Hôtel Panorama à Sousse : 360 lits.

- Hôtel Marhaba beach à Sousse : 500 lits.

- Hotel Marhaba Palace: 600 lits.

- Hotel Royal Salem: 350 lits.

- Night club SAMARA KING à Sousse.

- CASINO CARAIBE à Sousse.

- Ecole Hôtelière à Monastir (école + hôtel d’application 140 lits).

- Hôtel Monastir centre : 340 lits.

- Hôtel Golden Beach à Monastir : 460 lits.

- Complexe sportif à sousse ( 4 terrains de football, un hôtel 160 lits et 6 terrains de tennis )

- Hôtel Topkapi à Mahdia : 320 lits.

- Extension de l’hôtel HILTON à Tunis (50 suites + un grand centre de balnéothérapie)

- Résidences SPIEM : 72 logements.

- Minoterie du centre.

- Minoterie UNPA l’épi d’or à Sousse.

- Minoterie SMID à sidi Abdelhamid.

- Protection des talus du métro léger Sousse –Monastir.

- Faculté des sciences et techniques de monastir.

- Tribunal de Monastir.

- Lycée à Chebba.

- Lycée à Enfidha.

- Ensemble immobilier NOVA à Hammamet : 74 logements.

- Complexe sportif à Mahdia (terrain de football avec des gradins couverts pour 10.000 spectateurs + salle de sport polyvalente)

- Complexe sportif à Sousse ( 3 terrains de foot ,une salle polyvalente,un hotel 100 chambres,un centre médico sportif)

- Lycée technique à Tébourba.

- Usine Tunisie lait à sidi bouali.

- Etudes et restauration du colisée romain d’El Jem.

- Usine des salons modernes poly-siége à AKOUDA.

- Usine des produits pharmaceutiques ADHE-ELS Akouda.

- Silos de stockage de blé.

- Usine de confection HANITEX à Sidi el Hani.

- Usine de confection Van de Velde à Kondar.

- Ecole préparatoire à SOUSSE.

- Ecole préparatoire à MONASTIR

- Ecole préparatoire à BRADAA (KSOUR ESSAF)

- Ecole préparatoiore à ghénada

- Ecole préparatoire à Salaktra

- Centre Thalassothérapie à l’hôtel Marhaba impérial

- Centre balnéothérapie à l’hôtel HANNIBAL PALACE à port el kantaoui.

- Centre balnéothérapie à l’hôtel Royal Kenz.

- Hôpital à Medjez El Bab

- Hôpital à Ksar Helal

- Piscine olympique couverte



Mes compétences :

Ingénieur

Architecture

Bâtiment

Consultant

Conseil

ERP

Formateur

Génie civil

Gestion de projets

Immobilier

Innovation

Négociation

Pilotage

Relations publiques

Urbanisme

VRD