Jessica HUG

Badenoch & Clark, cabinet de conseil en recrutement et évaluation de cadres et dirigeants, apporte à ses clients et candidats proximité, expertise et valeur ajoutée en s'appuyant sur une équipe passionnée et des méthodes innovantes.



Créé il y a plus de 30 ans en Angleterre et présent dans 12 pays en Europe, Badenoch & Clark est composé d’une équipe de consultants expérimentés et présent sur 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, Marseille, Toulouse).



Les consultants de Badenoch & Clark partagent tous la même exigence de l’excellence. Challenge, dynamisme, excellence, travail en équipe et confidentialité sont au cœur de cette exigence de qualité.



Badenoch & Clark est organisé autour de 8 domaines d’expertises afin de répondre de manière personnalisée à vos projets de recrutement :

Executive Committee

Corporate (Corporate Finance, HR, IT, Tax & Legal)

Financial Services (Banking, Insurance, Consulting)

Sales & Marketing

Industry / Supply Chain / Engineering / Construction

Life Sciences (Pharma, Biotechnologies, Medical Device)

Advanced Technologies

Africa



Notre offre de services s’articule autour de 3 piliers :

Le recrutement

Le management assessment

Le management de transition



Mes compétences :

Chasse de tête

Approche directe

Sourcing

Recrutement