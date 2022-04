Rezowana HOSSAIN

De formation psychologue, je souhaite placer l'Homme dans son individualité et sa complexité pour comprendre les liens qui tissent notre société.

L'entreprise, le cercle familial et toutes autres appartenances donnent de la profondeur à l'individu.

Je tente dans mon travail de puiser dans ces strates des éléments positifs permettant à chacun de retrouver, valeur, estime de soi, confiance en ses capacités pour réaliser les projets.

Pour cela sont nécessaires une bonne dose de méthodes d'entretiens, d'analyse, de restitution et de pédagogie pour rendre chaque personne actrice de son parcours.

Il faut pouvoir créer ou adapter les outils en fonction des missions à mener.

Le travail est source de lien et de ressource financière c'est pourquoi il est au centre des préoccupations de chacun. Et pour cela j'en fais mon terrain d'action.



Mes compétences :

Animation

Animation de groupe

Bilan de compétences

Conseil

Formation

Insertion Professionnelle

Psychologie

Recrutement