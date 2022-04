Florence HABIB-DELONCLE

Férue de chiffres, de finance et d'immobilier, mon parcours professionnel débute chez Archon Group France, une filale de Goldman Sachs en tant qu'analyste puis asset manager pendant 3 ans. Il se poursuit chez Unibail en tant que Directeur d'Investissement au sein du pôle bureau d'avril 2000 à avril 2002. Dans le cadre des réflexions de rationalisation, AXA pôle utilisateur m'a par la suite contacté pour avoir une approche immobilier d'exploitation (propriétaire et locataire) au niveau international et travaillé sur des synergies. En juin 2004, j'ai réjoint l'équipe d'acquisition d'Hammerson pour intervenir sur le secteur bureau et centres commerciaux, et mener également les arbitrages. Enfin Nexity m'a contacté dans le cadre du développement d'une nouvelle activité d'investissement. Cette activité d'investissement a fait l'objet en juillet 2014 d'un spin off et est devenu Harvestate Asset Management.



Mes compétences :

Asset management

Centres commerciaux

Finance

golf

Immobilier

Investissement

Management

Oenologie

Promotion

Vin