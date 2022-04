Catherine GUGLIELMO (DALLE MULLE)

Bonjour,



J'ai une expérience de plus d'une vingtaine d'années en tant que généraliste de la fonction Ressources Humaines, essentiellement en PME et dans des secteurs d'activité très différents (aéronautique, industrie pharmaceutique, médecine du travail, secteur institutionnel, ...) qui m'ont tous apporté un enrichissement professionnel mais aussi personnel.



A ces secteurs s'ajoute désormais celui des coopératives et leurs particularités en termes de management et de droit du travail qui m'ont séduite.



Ce que j'apprécie le plus dans les différentes fonctions exercées, quel que soit le niveau de responsabilité confié, c’est l’aspect conseil mis au service du terrain et la recherche de réponses en adéquation avec les attentes et les besoins des différents acteurs de l'entreprise, internes ou externes.



Je peux vous apporter, quelle que soit votre taille, mon expérience, mes connaissances, mais aussi mon envie de travailler en équipe, de partager, pour vous aider à faire face à des problématiques ressources humaines de plus en plus complexes.



Je reste à votre disposition pour en discuter avec vous,



Catherine Guglielmo



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Communication écrite

Communication orale

Relations humaines

Analyse des besoins

Développement des compétences

Relations sociales & syndicales

Droit social

Conseil juridique

Gestion de la formation

Contentieux social

Ingénierie pédagogique