Marie CHRISTOL-SOUVIRON

Vos activités au cœur du Toulouse historique



Situé au cœur du centre historique de Toulouse, entre le Palais de Justice, la Préfecture et le quartier des commerçants, le centre d’affaires entre Vous et Nous propose différents services.



Asso Back Office by entre Vous et Nous vous assiste dans la vie de votre association et l’organisation de vos événements.

Nous vous apportons notre expertise pour assurer le lien entre vos adhérents, faciliter leurs échanges, réussir vos temps de rencontre et de formation

Vous décidez, Nous réalisons

Notre ambition est votre réussite et la pérennité de votre association tout en garantissant la satisfaction de vos adhérents et de vos partenaires.

L’équipe d’ABO et entre Vous et Nous vous offrent la possibilité de vous consacrer pleinement à votre activité et au contenu de votre engagement en vous assistant et en vous faisant bénéficier d'une nouvelle forme de flexibilité :

un service à la carte toujours disponible

Nous sommes à votre écoute et mettons tout en œuvre pour répondre immédiatement à vos demandes dans le cadre d’un partenariat de confiance.

Qualité, rigueur, confidentialité, flexibilité et convivialité sont nos maîtres mots pour vous offrir un service personnalisé.

Asso Back Office est un département de la société entre Vous et Nous, créée en 2002.



Organisation d'événements : Notre vocation est de vous accompagner dans l’organisation d’événements fédérateurs et formateurs par une prise en charge globale ou en participation à l'équipe projet.



Location d'espaces de travail : salle de réunion, bureaux, boutique éphémère

Domiciliation

Organisme de formation



