Au cœur de l'organisation et de la stratégie, c'est tout naturellement que j'ai orienté mes premiers choix professionnels vers la gestion des hommes et des femmes qui composent une entreprise.



Mon expérience de Responsable des ressources humaines m'a permis de développer un bagage de compétences riches et transverses.

Au travers de mes nouvelles expériences dans le secteur de l'accompagnement socio professionnel des personnes reconnues travailleurs handicapés, je déploie mes compétences au service des valeurs humaines qui m'importent.



Contactez moi: julie.lenfant@gmail.com



Mes compétences :

Management du changement

Droit des contrats

Coaching individuel d'equipe et collectif

Ressources humaines qualités relationnelles

Communication interne

Management d'équipe

Finance d'entreprise

Droit des sociétés

Marketing stratégique

Formation

Droit des affaires

Stratégie rh

Stratégie d'entreprise

Droit pénal

Management de projet

DRH

GRH

Droit social

Paie

Ressources humaines

Marketing opérationnel

Droit du travail

Recrutement

Management