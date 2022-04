Julie LENFANT

Après avoir obtenu mon baccalauréat en 2007, j’ai décidé de m’orienter vers des études bancaires. Ainsi, j’ai eu la chance d’être acceptée en BTS Banque Option Marché des particuliers. Cette formation s’est déroulée en 2 ans. Il s’agissait d’un contrat en alternance entre le CFPB, et BNP PARIBAS.



Suite à l’obtention de ce diplôme j’ai eu l’opportunité de signer un CDI chez BNP PARIBAS.



On m’a dans un premier temps confié la mission de chargée d’accueil pendant une durée de 8 mois.



J'ai ensuite pris le poste de Chargé de Clientèle Particuliers au sein de l'agence de Strasbourg Esplanade en juin 2010. Ma mission consistait à la gestion d’un portefeuille composé de 1400 clients. Je me devais de satisfaire les demandes clients le plus rapidement possible, tout en gérant les risques et en conseillant les clients sur des produits bancaires et d’assurances.



En août 2014 , j'ai eu la chance de prendre un poste de Conseiller Patrimonial, au sein de l'agence de Strasbourg Place Brant.

En plus de mes missions précédentes, je devais également gérer mes clients débiteurs, connaître et appliquer la fiscalité des particuliers ( notamment en terme de défiscalisation, de transmission et de succession ), réaliser différents projets immobiliers, et placements financiers pour une clientèle haut de gamme.



Au cours de l’année scolaire 2012/2013, j’ai eu la chance d’être inscrite à la formation de Licence Conseiller Clientèle Expert. Cette formation s’adresse à des collaborateurs en poste de chargé de clientèle depuis une durée d’au moins 2 ans. L’objectif était de renforcer mes compétences afin d’obtenir le niveau de qualification nécessaire à la prise en charge d’une clientèle «bonne gamme ».



J’ai validé la Licence Conseiller Clientèle Expert en octobre 2013, en obtenant le titre de major de promotion.



J'occupe depuis juin 2016 les fonctions de Chargé d'Affaires Professionnels au sein de l'agence BNP PARIBAS Strasbourg Neudorf.



A court terme je souhaiterais suivre la formation ITB, afin de développer des compétences en management. L’objectif étant de mettre toutes les chances de mon côté afin de réussir ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Banque

Finance

Assurance

Prevoyance

Offre mobile

Épargne financière

Gestion