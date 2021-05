Aurélie JARDIN

Pour plus d'informations, consulter mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/aurelie-jardin



Consultante en gestion de projets, j'interviens dans le cadre de projets de Système d'Informations afin de piloter et gérer de bout en bout des projets évolutifs ou de maintenance curative.



Actuellement intégrée dans l’équipe projet MILLENNIUM au CHU de NANTES, au sein de la Direction des Services Numériques afin de déployer un dossier patient informatisé unique dans les unités d’hospitalisation, de chirurgie et de consultation de l’hôpital.

Forte d'une expérience de 10 ans dans la gestion de projet, je suis intervenue dans des domaines variés : CHU, Logistique, WMS, CRM, Facturation, Transport, Planification...



Gestion de projets

- Gestion de projet en V - de bout en bout

- Pilotage de projet : Comités stratégiques / opérationnels, Reporting

- Coordination d'équipes : Direction, métier, marketing, de directions, de réalisation, de recette, partenaires extérieurs

- Planification de charge : estimation de charge, diagrammes de Gantt, planification

- Conduite du changement

- Contrôle de conformité

- Initiation aux méthodes AGILE



Compétences en AMOA

- Recueil des besoins des clients et utilisateurs

- Élaboration de cahier des charges, des spécifications fonctionnelles

- Réalisation et suivi des tests fonctionnels

- Formations des utilisateurs

- Accompagnement des clients



Informatique

- Expertise fonctionnelle spécifique : WMS (GOLD), CRM (SugarCRM)

- Logiciels Suivi Projet : BeoticProject, MS-Project, MindManager, XMind…

- Outils de ticketing : JIRA, Redmine, ...

- Langages maîtrisés : XML, XSD, Deplhi, C, C++, Java, VBA

- Bases de données : SQL, Access, ...

- Spécification et modélisation : UML



Mes compétences :

Système d'informations

Logistique

Gestion de projet

AMOA

Santé