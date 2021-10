Aurélie LABANSAT

Autonomie, écoute, capacité à proposer un produit, capacité à conclure



• Assurer une relation commerciale de qualité avec les clients du portefeuille en optimisation de patrimoine : accueil, conseil, et vente de produits et services bancaires, financiers et d’assurance



• Prise en charge et suivi des demandes de la clientèle



• Assurer la gestion du portefeuille client en optimisation de patrimoine et le fidéliser : rencontrer les clients, instaurer une relation privilégiée avec chacun d’eux et participer au renouvellement du fonds de commerce au travers d’actions de prospection afin de conquérir une clientèle nouvelle et atteindre les objectifs commerciaux



Savoir appréhender l’environnement économique, financier et juridique dans lequel s’exerce la relation pour répondre aux attentes du client.





Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Communication

Management

Marketing