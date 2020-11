Aurelie LEGEAY

Je suis partie intégrante des effectifs en tant que chargée des relations Ecole Entreprises au sein lIT-Akademy, une école dinformatique, fondée en 2005 par Jean-Baptiste Monin, et qui était avant tout une entreprise de services IT et de conseils en sécurité informatique. Nous avons pris le virage de la formation en 2012, intégré le Campus Région du Numérique et sommes depuis référencés Datadock. LIT-Akademy propose des formations informatiques professionnalisantes, labellisées Grande École du Numérique et délivre des certifications, des diplômes et des titres professionnels inscrits au RNCP jusquau niveau 1.



Les cursus sont suivis en alternance, dans le cadre dun parcours de professionnalisation, dapprentissage ou en formation initiale. Lécole propose également des VAE afin de valider des compétences acquises sans forcément passer par un parcours de formation.



Nous sommes particulièrement spécialisés dans les filières donnant accès aux métiers de la Cybersécurité, de la programmation web, du développement FullStack, de lIoT ou encore de la chefferie de Projets Informatiques.



En tant que centre certificateur et détenteur du titre, notre école est la seule en capacité de délivrer le diplôme de Développeur FullStack, enregistré au niveau 6 du RNCP, équivalent à un niveau Bac+4.



A lIT-Akademy, les apprenants bénéficient dun enseignement dispensé par des professionnels, toujours en activité et certifiés dans leurs spécialisations pour assurer un retour dexpérience pragmatique et intégrer les dernières technologies métier.



Après avoir développé son activité au travers des campus se situant à Villeurbanne et à Lyon Confluence, lécole sest exportée hors du Rhône en ouvrant dès septembre 2018 son nouveau campus au Pays de Gex.