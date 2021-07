Aurelie LEROY (JOESTENS)

Je possède une expérience de 6 ans en gestion de stock conjointement à 10 ans dans le domaine administratif ainsi mes compétences sont très diverses.



Polyvalente et autonome, je sais m'adapter au rythme et aux spécificités des tâches qui me sont confiées. Organisée et à lécoute, japprends et madapte rapidement. J'ai pour habitude de jongler avec plusieurs logiciels différents.



Curieuse et motivée, je recherche un poste polyvalent en logistique dans lequel je pourrai m'épanouir, évoluer et enrichir mon expérience.



Mes compétences :

Ponctualité et flexibilité

Gestion des stocks

Réflexion stratégique

Adaptabilité

Inventaire

Travail en équipe

Service client

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Amélioration de process

Formation

Assistance administrative

Contrôle qualité

Rigueur

Organisation

Réalisation

Analyse des besoins

Accueil téléphonique