Aurélie LUTRAND

Diplômée d'un master en fonctionnement et gestion des écosystèmes marins, je souhaite travailler dans une structure de protection des milieux marins, que ce soit dans la récoltes de données sur le terrain et/ou la mise en place de projets de protection des espèces et des habitats marins.



Passionnée par la richesse des écosystèmes marins notamment leur biodiversité, je suis mobile et disponible pour tout poste me permettant de contribuer à leur préservation.



Mes compétences :

ArcGIS

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

QGIS

Secourisme

Vulgarisation scientifique

Organisation du travail

Cartographie SIG

Rédaction technique

Rédaction scientifique

Développement durable

Études statistiques

Analyse statistique

Biodiversité

Océanographie

Note de synthèse

Reconnaissance biodiversité marine

Microsoft Office

Gestion de projet

Gestion des écosystèmes

BNSSA

Biologie marine

Travail en équipe

Droit de la mer et du littoral

Biologie

Analyse de données

Plongée sous marine

Biotechnologies

Traduction scientifique

Permis côtier