Aurélie M.

Management : Référent technique, formation de stagiaires, mise en place de process et d’outils de contrôle.



Missions exceptionnelles : Migration de dossiers. Mission de formation au logiciel Silaé pour de futurs utilisateurs.



Paie : Saisie des éléments variables et constants, saisies sur salaire, contrôle des bulletins de paie, calcul des Soldes de Tout Compte, déclarations sociales (DSN).



Gestion administrative du personnel : Documents de STC, DMMO, DUE, RUP, gestion de la maladie avec réalisation des attestations de salaire, suivi de visites médicales, affiliation et relation avec les organismes sociaux.



Conventions collectives : Métallurgie (IDCC 650), Plasturgie (IDCC 292), Syntec (IDCC 1486), Association Hospitalière CCN51 (IDCC 29), Commerce de gros, Import-Export, HCR...



Logiciel de paie : Silaé, Cegid, Sage paie, GXP, GXP Link.



Mes compétences :

Multi conventions

Référent technique paie

Déclarations sociales et fiscales

Rédaction des contrats de travail

Gestion d’un portefeuille client

Relation avec les organismes sociaux