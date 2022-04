Après 10 ans chez l'annonceur, j'ai relevé l'opportunité de rejoindre une toute jeune agence conseil en communication retail et digital.

Je mets au profit de l'agence mon expérience terrain pour conseiller mes futurs clients dans le choix de leur dispositif de communication le plus adapté et les outils nécessaires à leur développement.



Mes compétences :

Vente