Didier MICHEL

Après une première période de 7 ans au service conditionnement de l'usine UNILEVER de Compiègne à différents postes, j’intègre le service de développement packaging d’UNILEVER en Avril 1996.



Aujourd’hui mes expériences se résument autour de quatre axes :



Une excellente connaissance des lignes de conditionnement : Avec plusieurs projets importants, comme l’installation et le démarrage d’un atelier de conditionnement dentifrices, le démarrage réussi d’un nouveau système de doseur dentifrice.



Une maîtrise des différents composants packaging et leurs procédés de fabrication : flaconnage (Verre/Plastique), Films, métaux, cartons, transformation des plastiques (injection, extrusion soufflage), tests et analyses technique, définition 3D, chaîne graphique et technologies d’impression sur différents supports, gestion des spécifications.



La gestion de projets packaging en équipe pluridisciplinaires dans un contexte international : Au cours de ces 15 dernières années en développement packaging, j’ai réalisé des projets majeurs, le lancement de la marque DOVE capillaire avec la validation technique de plus de 12 moules de fabrication capsules et flacons, la marque CLEAR, 12 variantes pour 6 pays de l’Europe de l’Est et Russie, des activités de réduction des coûts (Allègement de flacons de 22 à 20grs, mise en place de système de barquettes carton à ouverture facile) et dernièrement un lancement majeur, le Gel EPIDUO en flacon de type AIRLESS.



L’organisation et animation d’une équipe packaging :



Ce qui me passionne dans ce métier, ce sont les multiples contacts (clients, fournisseurs), les challenges techniques pour conseiller, orienter et proposer des solutions innovantes qui devront séduire les équipes marketing et les consommateurs.

Mon poste de responsable packaging et qualité, m'a permis d'acquérir une nouvelle dimension en terme de management d'équipe et du système qualité.



Aujourd'hui je suis le responsable packaging pour le site NESTLE Grand Froid de BEAUVAIS.

Ce nouveau poste me permet d'ajouter une nouvelle expérience en management et dans un nouveau domaine, le monde de la Glace.



Mes compétences :

Innovation

Emballage et conditionnement

Ms access

Ms project

Materiaux plastiques

Autocad

Solidworks

Ms office

Acrobat Pro

Gestion de projets

Management d'équipe

Photoshop

Illustrator

Cap pack

Conditionnement

Dessin industriel

Mécanique générale

Métrologie

Procédures

Emballage verre

Emballage carton

Veille technologique

Rigueur

Chef de projet

Communication

Packaging

Informatique