Carine SOROKA (GUYOT)

De cursus bio technologique, j'ai intégré la société Neutrogena Provence au sein du service production puis très rapidement ma force d'analyse et mon leadership m'ont permis d'accéder à un poste en assurance qualité étant à la fois responsable de la qualité usine mais aussi des fournisseurs et sous traitants. Souhaitant développer mon expérience dans une usine de plus grande envergure, j'ai accepté une re localisation en Normandie , toujours dans le même groupe et me développant dans le domaine de l'audit qualité.

Une ouverture de service packaging s'offrant a moi , j'ai exprimé ma volonté de relever ce challenge et j'ai ainsi pu, au fil de ces 15 dernières années, acquérir une forte expérience dans ce domaine et plus précisément sur les technologies plastiques et papier au travers des évolutions d'organisation du groupe.



Mes compétences :

Leadership

Autonome mais sachant travailler en équipe

Packaging

Management

Gestion projets

Flexibilité

Lean, 5S