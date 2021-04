Caroline HÉMERY

Après une dizaine d'années en agence, j'ai voulu porter encore plus haut cette passion en créant NOIRNOISETTE, agence conseil en marketing et promotion des marques.

Formidable expérience humaine, l'agence réunit des compétences variées et complémentaires, de la stratégie au déploiement opérationnel 360, en passant par la création.

Après 5 années où les plus grandes marques nous ont fait confiance, l'agence noirnoisette affirme son ambition de se tenir au côtés des marques dans leurs projets marketing et formation.

La jeunesse de notre brigade, l'expertise des métiers de la beauté, de la gastronomie et de la maison ainsi que notre disponibilité nous permettent au quotidien de proposer des dispositifs pertinents et originaux et des créations personnalisées.



