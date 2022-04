Forte de 5 années d’enseignement universitaire en traduction et interprétation avec une dominante commerciale, c’est avec naturel que je travaille dans le domaine linguistique tout en adaptant mes expériences et compétences acquises à l’international, aux besoins de mes clients québécois. De par mes différentes responsabilités au cours des 7 dernières années dont 3 dans le marché canadien, j’ai été amenée à toucher à de multiples postes qu’une agence de traduction et d’interprétation requière.