Jérémy CARBONNEAUX

Fort de mes 8 années d'expérience en tant que formateur, je travaille avec plusieurs centres de formation pour lesquels je dispense tous types de cours de français : FLE, FOS, FLP, alphabétisation, techniques rédactionnelles, écrits professionnels, remise à niveau en orthographe, grammaire et conjugaison.



Mes compétences clés sont : l'animation de formations, la conception de matériel pédagogique, le tutorat à distance de plateformes d'e-learning, la préparation aux examens (DELF, DALF, TCF, DCL, Certifications Voltaire et le Robert).



La maîtrise de la langue étant un enjeu majeur de notre vie quotidienne et de notre intégration professionnelle, mes formations s'adressent à tous les publics, aussi bien francophones qu'étrangers, souhaitant améliorer leur niveau de français oral ou écrit.



Mes références en centres de formation : Adecco Training, Cap Formation, ESAS, IFOCOP, Prom'hôte...

Mes références en entreprises : ACMS, ArcelorMittal, Coty, EADS-Astrium, Eurotunnel, Galderma, Givenchy, Guerlain, Leclerc, LG Electronics, Mairie de Paris, Nissan, Pierre & Vacances, OTIS, Taxis G7, Technicolor, Valeo, Vivarte...



Mes compétences :

Alphabétisation

Enseignement

FLE

Formation

Formation professionnelle

Francophonie

Orthographe

Pédagogie