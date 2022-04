Soulié GAËLLE

Après 8 ans d'expérience professionnelle dans le tourisme, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir psychologue. En parrallèle, j'ai exploré un nouveau champ professionnel en cohérence avec mes études : le domaine médico-social en travaillant pendant 2 ans à l'ADAPEI 12-82, une expérience enrichissante qui m'a permis de découvrir le monde du handicap, du soin et de l'accompagnement.



J'ai cessé récemment mes activités salariées pour me consacrer à un master de psychologie clinique que j''effectue à l'université de Toulouse Jean Jaurès.



N’hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez !



Mes compétences :

Communication

Comunicación

Consultoría

Gestión Cultural

Gestion de projets

Gestion de projets communication

Gestión de proyectos

Organización