Guillaume CAILLET

Diplômé de l'École de Commerce Européenne du groupe INSEEC, également titulaire d'un Master 2 en Marketing et technologies de l'information et de la communication, je suis actuellement en poste en tant que chef de produit sur un véhicule zero emission.



Passionné par l'automobile, j'ai réalisé la plupart de mes expériences dans le secteur automobile chez des distributeurs et des constructeurs.



Ayant réalisé des expériences à l'étranger, je suis une personne m'adaptant très rapidement à mon environnement. J'aime relevé des défis et travailler en équipe.



Mes compétences :

Automobile

COMMERCE

Communication

Management

Marketing

Microsoft Technologies

Veille

Veille concurrentielle

Web

Web technologies